메이필드호텔 서울, '밸런타인데이 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 메이필드호텔 서울은 밸런타인데이를 앞두고 '밸런타인데이 패키지' 2종을 선보인다고 21일 밝혔다.

객실 내에서 와인과 함께 둘만의 시간을 보낼 수 있는 '스위트 로맨틱 모멘트' 패키지는 객실 1박과 와인 1병, 모둠치즈, 콜컷, 과일이 제공되는 룸서비스, 베이커리 부티크숍 델리스의 딸기 타르트 조각 케이크 등을 포함한다. 스위스 수제 초콜릿 브랜드 레더라의 대표상품 '프랄린&트러플'을 선물로 제공한다. 2월11일부터 14일까지 진행된다.

'더 파이니스트 와인 앤 다인' 패키지는 객실 1박에 소믈리에가 엄선한 와인 '테데스키 마르네 180 아마로네 델라 발폴리첼라 2016'과 이탈리안 레스토랑 라페스타의 스페셜 디너 코스가 포함된다.

이탈리아 3대 와인 산지인 동북부 베네토주는 온화한 기후와 풍부한 일조량으로 품질 좋은 와인을 생산하고 있다. 이 지역에서 생산된 아마로네는 미국 와인 전문지 '와인 스펙테이터'의 100대 와인에 선정되는 등 뛰어난 품질을 인정받고 있다.

이와 함께 할 코스 메뉴로는 시저 샐러드 또는 닭가슴살 그린 샐러드, 볼로네제 또는 알리오 올리오 파스타, 단호박 수프가 제공되며 메인 요리는 이베리코, 양고기, 치킨, 채끝 등심으로 구성된 모둠 믹스 스테이크와 양갈비 스테이크 중 선택 가능하다. 디저트는 하트 초콜릿과 바닐라 젤라또가 제공된다. 2월11일부터 13일까지 진행된다.

밸런타인데이 패키지 이용 고객은 캐슬테라스 조식 40% 할인 혜택을 받을 수 있고, 체련장, 수영장을 무료로 이용할 수 있다.

