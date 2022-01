전북도, 4개 도립공원 공원계획 변경 추진

생물다양성 등 보전가치에 따른 공원구역 편입·해제 등이 골자

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 도립공원의 지속가능한 보전과 이용을 위한 보전 가치 증진을 핵심 목표로 올해 4개 도립공원에 대한 공원계획 변경을 추진할 계획이라고 21일 밝혔다.

도에 따르면 공원계획 변경은 자연공원법 제15조에 따라 10년마다 지역주민, 전문가, 그 밖의 이해관계자 의견을 수렴해 공원구역 등 공원계획의 타당성을 검토하고 공원계획을 변경·시행하는 법적 사무다.

이에 전북도는 도립공원 4개소, 139.375㎦에 대한 향후 10년간(2023~2032년)의 계획을 수립한다.

공원계획에 대한 타당성 조사는 공원별 생태자원, 보호지역 등에 대한 공간 데이터를 활용해 4개 분야(서식지 기반, 원시성, 보호지역, 경관·지형·지질 및 문화자원)에 대한 생태 기반을 평가한 후, 공원구역 해제·편입과 용도지구에 대한 적합성을 현장과 전문가 의견 등을 고려해 평가한다.

전북도는 또한, 공원계획 변경 과정에 지역주민, 토지소유자, 전문가, 지자체 등 립공원 이해 당사자들의 참여기회를 확대하고 의견을 충분히 수렴해 형평성·투명성을 확보할 계획이다.

공원계획변경 용역계약은 2월 예정으로, 계약체결 후 약 18개월 정도 소요될 예정이다.

공원계획변경(안)은 향후 도면열람, 공청회를 통한 지역주민과 도립공원 관할 시·군의 의견 청취, 관계행정기관 협의 등 검토·조정절차를 거쳐 2023년 하반기에 전라북도 도립공원위원회 상정 및 심의를 통해 최종 확정된다.

한편 전북 도립공원은 전주, 김제, 완주 경계의 모악산을 비롯해 대둔산(완주), 마이산(진안), 선운산(고창) 등이다.

