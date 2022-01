4·19혁명 도화선, ‘3·15의거’ 진상규명 위한 진실·화해위 창원사무소 개소

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 마산 3·15의거 진상규명을 위한 진실·화해위원회 경남 창원사무소가 21일 창원시 마산합포구 오동동민원센터에 문을 열었다.

3·15의거는 1960년 이승만 정부 때 벌어진 3·15부정선거에 항거해 마산에서 일어난 시민 운동이다. 당시 시위에 참여했던 김주열 열사의 시신이 실종 28일 만인 4월 11일 최루탄이 눈에 박힌 채 마산 부두에 떠올랐다. 이에 분노한 마산시민들은 2차 시위를 벌였고 이는 이승만 대통령을 하야시킨 4·19혁명의 도화선이 됐다.

그러나 그간 3·15의거는 4·19혁명에 가려 제대로 된 법적 평가를 받지 못했다는 평을 받아왔다. 지난해 ‘3·15의거 참여자의 명예회복 등에 관한 법률(3·15의거 특별법)’ 제정으로 재평가받고, 참여자의 명예가 회복될 길이 열렸다.

진상규명 업무는 지난 18일 국무회의에서 의결된 ‘3·15의거 특별법 시행령’에 따라 진실화해위원회와 경상남도, 창원시가 공동으로 진상조사 업무를 수행한다.

조사 활동의 거점이 될 창원사무소는 총 3개과 총 12명으로 구성되며, 올해 예산은 총 3억5400만원이다.

3·15의거 참여자로, 진상조사를 원하는 사람은 오는 12월 9일까지 창원사무소에 신청할 수 있으며, 창원사무소는 접수한 신청서를 검토한 후 조사 개시나 각하 여부를 결정한다. 각하 결정을 받은 사람은 각하의 사유를 보완해 재신청할 수 있다.

허성무 시장은 “3·15의거가 잊힌 과거사가 되지 않도록 함께 힘을 모아준 민주화운동 단체장들에게 감사드리며, 진상규명에 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

창원시는 그간 3·15의거 참여자의 희생정신과 민주화를 향한 열의를 계승 발전시키고자 기념사업을 지속해서 지원해왔다. 지난해에는 옛 민주당사가 위치했던 자리에 ‘3·15의거 발원지 기념관’을 조성하는 등 ‘3·15의거’가 독립된 민주화운동으로 평가받기까지 총력을 기울였다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr