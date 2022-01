굿닥, ICT 정보보안 체계 구축… "플랫폼 정보보안 고도화 앞장"

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,590 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 62,688 전일가 8,600 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 굿닥, '사내 병원' 설립 추진… "디지털 헬스케어 플랫폼 진화"굿닥, 비대면 접수 태블릿 제휴병원 4000곳 돌파… "월 평균 100만명 이용"케어랩스 자회사 굿닥, 병원·약국 리뷰 35만건 돌파 close 자회사 모바일 헬스케어 플랫폼 기업 굿닥이 ‘보안의식 강화 캠페인’을 시행, 올해 플랫폼 정보보안 고도화에 나선다고 21일 밝혔다. 최근 IT업계 내 보안 위협이 날이 갈수록 높아지고 있는 만큼, 자체적으로 사내 보안 체계를 전면 재점검하고 선제적 대응 체계를 마련해가겠다는 전략이다.

굿닥은 의료기관과 환자 양측의 정보가 민감한 현행 의료법과 개인정보보호법 등을 준수해 운영되어야 하는 플랫폼 특성상 빈틈없는 보안 체계 구축에 각별한 신경을 기울여 왔다. 최근엔 부동산 및 언론사 업계 국내 선두 플랫폼을 거쳐온 정보보안 전문가 채용 확대를 비롯해 자체적으로 ICT시큐리티팀을 구성, 정보보안 시스템 고도화에 나서며 사내 보안 체계 강화에 나서고 있다.

회사 측은 이 외에도 ▲보안 감사 모니터링 시스템 구축 ▲보안기술 트렌드 세미나 ▲관련 법안 개정안에 발맞춘 전 분야 임직원 맞춤형 교육 등의 주기적 진행을 통해 생활 속 보안 캠페인을 굿닥 기업 문화 중 하나로 만들어 가겠다는 계획이다.

임진석 굿닥 대표이사는 “개인별 건강관리의 편의성과 접근성을 높이는 굿닥의 혁신 서비스 개발 과정에서 무엇보다 사용자를 보호할 수 있는 데이터 정책 구축과 안정적인 운용을 중요시하고 있다”며 “정보 유출에 대한 리스크를 없애고, 자동화를 통한 체계적 보안관리 체계에 지속적으로 힘써갈 계획”이라고 전했다.

굿닥은 150만 명에 이르는 월간 사용자가 이용하는 국내 1위 모바일 헬스케어 플랫폼이다. 최근엔 한국지능정보사회진흥원에서 주관하는 빅데이터 플랫폼 구축 사업에 참여하며 디지털 헬스케어 체계 구축을 통한 데이터 생태계 조성에 앞장서고 있다.

