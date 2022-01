SH공사, 권익위 부패방지 시책평가 '1등급' 달성

[아시아경제 김혜민 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 국민권익위원회가 주관한 '2021년 공공기관 부패방지 시책평가'에서 최우수 등급인 1등급을 획득했다고 21일 밝혔다.

이는 전년 대비 2개 등급이 상승한 것으로, SH공사가 해당 평가를 받기 시작한 이래 첫 최고 등급이다. 이번 평가에서 개발공사 중 1등급을 획득한 기관은 SH공사를 포함해 2개 기관 뿐이었다.

이번 평가는 공직유관단체 124개 기관을 비롯해 중앙행정기관, 광역기초지자체, 시도 교육청, 국공립대학 등 273개 기관을 대상으로 이뤄졌다.

SH공사는 특히 지난해 부동산·건설·임대주택 관리 분야 등 공사 고유 업무 분야에 대한 청렴시책 추진 노력을 인정받아 반부패 추진계획 수립, 부패위험 제거 노력 등의 평가영역에서 높은 점수를 받았다.

김헌동 SH공사 사장은 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 반부패 청렴시책에 전사적 역량을 집중해서 상시 청렴 우수 기관으로 도약하겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr