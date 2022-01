슈프리마-하나은행, 온오프라인 통합 얼굴인증 서비스 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 바이오인식 및 통합보안 전문기업 슈프리마 슈프리마 236200 | 코스닥 증권정보 현재가 24,350 전일대비 200 등락률 -0.81% 거래량 2,655 전일가 24,550 2022.01.21 10:28 장중(20분지연) 관련기사 슈프리마, 중동 보안 전시회 '인터섹 2022' 참가…"3세대 신제품 공개"[클릭 e종목]"슈프리마, 언택트 시대 얼굴인증 기술 부각"슈피리마, 비콘신호 이용한 출입통제시스템 특허권 취득 close 는 얼굴 인증기반 서비스 구축을 위해 하나은행과 파트너십 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 슈프리마는 하나은행과 협업하여 차별화된 얼굴 인증 기술과 생체 인식 정보 기반의 인프라를 기반으로, 새로운 인증 서비스를 개발할 예정이다. 오프라인 서비스와 연계해 출입 인증, 무인 결제 등이 가능한 ‘바이오 패스’로의 확장이 이번 시스템 구축을 통해 가능해질 것이다. 하나은행은 금융권 최초로 지난 해에 얼굴 인증 솔루션을 도입했다. 이후 업계 최고의 파트너들과 협업하여 얼굴 인증을 활용한 서비스 플랫폼을 준비 중이다.

김한철 슈프리마 대표는 “슈프리마의 생체 인식 기반 통합 관리 보안 플랫폼이 최고 수준의 민감 정보 보호 및 물리 보안을 요구하는 금융권에 채택되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이를 통해 슈프리마가 출입 보안을 넘어 금융 서비스, 무인 결제 등의 분야로 확장 가능성이 입증됐다"고 말했다. 이어 "이번 업무 협약을 계기로 얼굴 인식 기반의 새로운 인증 서비스를 출시하여 향후 금융 인증 시장의 혁신을 주도해 나가겠다"고 덧붙였다.

하나은행 관계자는 “슈프리마와 같이 얼굴 인식 분야에서 업계 최고의 기술력을 보유하고 있는 기업들과 협력해 금융권의 바이오 인증 도입 경쟁에서 선도할 수 있는 좋은 성과를 얻을 수 있기를 기대한다.”고 말했다.

이번 협약에는 슈프리마, 하나은행 외, 메사쿠어컴퍼니, 시큐센이 공동 참여했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr