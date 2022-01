순천시의회 청년일자리지원 특별위원회, 청년기업 대표와 간담회 열어

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회(의장 허유인) 청년일자리지원 특별위원회(위원장 박종호, 이하 청년일자리 특위)는 순천시의회 소회의실에서 청년기업 대표자들과 함께 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 간담회에서는 청년기업 대표자들의 희망사항과 애로사항을 듣고 어떤 지원이 필요한지 논의하기 위해 마련됐으며 청년기업 대표자 5명과 박종호 위원장, 김미애 부위원장을 비롯해 위원회 소속 박재원, 이현재, 이복남 의원이 함께 ▲창업교육의 질 개선 방안 ▲지역사회 인적 네트워크 진입 방안 ▲낙후지역의 재활성화로 인한 상가임대료 상승 문제 등을 집중적으로 논의했다.

창업교육의 질을 개선하기 위해 교육자선정 시 창업자와 예비창업자에게 실질적인 도움이 되는 창업 경험이 많은 교육자로 구성하는 방안이 제시됐으며, 지역사회 인적네트워크 진입 방안에 대해서는 취업자를 대상으로한 ‘멘토멘티 사업’이 창업자를 대상으로 확대 적용되는 방안이 논의됐다.

또한, 낙후지역의 재활성화로 인한 상가임대료 상승 문제로 인한 청년창업자들의 고민에 대해서는, 현재 창업 특구 내 건물주와 창업자가 일정 기간 고정월세로 계약할 수 있도록 준비 중에 있다고 답했다.

박종호 위원장은 “이번 간담회에서 나온 의견이 조례에 담길 수 있도록 법률적 검토와 현실적으로 가능한 부분들을 집행부와 논의 하여 반드시 피드백을 드리겠다”면서 “조례에 담길 수 없는 부분들은 어떻게 시책으로 개발하고 운영할 수 있을지도 집행부와 심도 있는 고민을 나누겠다”고 말했다.

아울러, “하나의 아이디어가 성공적으로 개발되어 양질의 일자리 창출로 이어지고 계속해서 기업이 성장하는 문화가 순천에서 꽃피우길 바란다”며 “청년일자리 지원에 관한 조례 제정을 위해 앞으로 있을 지속적인 논의가 더 중요할 것으로 본다”고 전했다.

한편, 청년일자리 특위는 청년의 창업 활동을 적극적으로 지원함으로써 청년일자리 육성을 통한 경제활동 촉진과 지역 경제 발전에 이바지하기 위해 박종호 위원장, 김미애 부위원장을 비롯해, 이복남, 유영갑, 오광묵, 김영진, 박혜정, 이현재, 박재원 의원 등 9명으로 지난해 3월 구성됐다.

