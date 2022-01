바른손, 두나무 주식 81억원 규모 양도 결정

[아시아경제 이정윤 기자] 바른손 바른손 018700 | 코스닥 증권정보 현재가 5,250 전일대비 270 등락률 +5.42% 거래량 1,250,087 전일가 4,980 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 은 20일 두나무 주식 1만7610주를 아이엠엠 살루스 벤처펀드 제2호에 양도했다고 공시했다.

양도금액은 81억60만원이며 총자산대비 15.65%, 자기자본대비 19.81%에 해당한다. 양도후 지분율은 0.155%(5만3819주)이다. 회사 측은 "보유주식 매각을 통한 재무구조 개선을 위한 것"이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr