[아시아경제 이정윤 기자] 지엔원에너지 지엔원에너지 270520 | 코스닥 증권정보 현재가 2,575 전일대비 170 등락률 +7.07% 거래량 442,831 전일가 2,405 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 비트코인 역대 최고가 근접... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개![e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[클릭 e종목]"지엔원에너지, 신재생에너지 시장 성장의 수혜 기대" close 는 20일 개별 기준 지난해 영업적자 12억4612만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 공시했다.

매출액은 252억8477만원으로 전년 동기 대비 16.74% 감소했고 당기순손실은 9억9988만원으로 전년 동기 대비 적자가 축소됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr