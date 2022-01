SPC삼립, 작년 역대 최대 실적…'2024년 매출 4조' 목표

4분기 매출·영업이익 각각 전년비 24% 성장

2024년 매출 4조, 영업이익 1100억 달성

[아시아경제 임혜선 기자] SPC삼립이 지난해 역대 최대 실적을 달성했다.

SPC삼립은 지난해 매출액과 영업이익이 2조9470억원, 658억원으로 전년대비 각각 15.9%, 28.6% 증가했다고 20일 밝혔다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 24% 성장한 것으로 잠정집계 됐다.

사업의 양대 축인 베이커리와 푸드사업이 고르게 성장하며 매출과 영업이익 모두 호실적을 기록한 것으로 분석된다. 특히 온라인 유통 플랫폼 확대로 온라인 사업 매출이 전년대비 133% 성장한 963억을 기록했다.

이와 함께 SPC삼립은 베이커리와 푸드, 온라인과 오프라인을 아우르는 ‘옴니 푸드플랫폼 기업’으로 한 단계 더 도약해 2024년 매출 4조, 영업이익 1100억(연결기준)을 달성한다는 새 경영목표를 제시했다.

이를 위해 가정간편식(HMR) 카테고리를 확대하는 등 푸드 사업에 적극 나선다. 디지털 트랜스포메이션을 통해 온라인 채널도 강화한다. 푸드테크 등의 고부가가치 신규 시장 창출도 가속화 한다.

푸드 사업 강화를 위해 건강과 프리미엄 등에 초점을 맞춘 간편식 포트폴리오를 구축해 2024년까지 관련 매출 2500억을 달성할 계획이다. 샌드위치, 샐러드 등은 시장 지배력을 공고히 하고, 그릭슈바인(육가공), 아임베이커(홈베이킹) 등의 개별 브랜드를 적극 육성할 예정이다. 시티델리 브랜드로 냉동 가정 간편식에도 새롭게 진출한다.

온라인 사업도 강화한다. 가업간 거래(B2B) 중심의 소재 유통 플랫폼 ‘상록웰가’를 소비자 직접 판매(D2C) 유통 플랫폼으로 발전시킨다. 새벽배송, 라이브커머스 사업 등을 적극 확대해 3000억 규모의 사업으로 성장시킬 계획이다.

또한, ‘저스트에그’ 출시 등 푸드테크 사업과 ‘초바니’와 같은 친환경 브랜드를 적극 육성해 고부가가치의 프리미엄 시장을 공략하고, 삼립호빵, 삼립호떡, 하이면, 약과 등의 브랜드를 수출 전문 브랜드로 집중 육성해 해외 사업도 강화한다.

황종현 SPC삼립 대표는 "변화하는 소비자와 유통환경 트렌드를 반영한 사업 전략으로 미래 성장 동력 확보에 총력을 기울여 2024 비전을 달성할 것"이라며, "연구개발 투자 확대를 통해 차별화된 기술력 확보에 힘쓰고, 건강한 식문화 조성에 앞장서는 ESG경영을 강화해 기업 및 주주가치 제고에 나서겠다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr