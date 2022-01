경남정보대, 지역사회 홍보 아이디어 UCC 공모전 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 경남정보대학교는 20일 교내 대회의실에서 ‘KIT C.L.C(College Local Collaboration) UCC 공모전’ 시상식을 개최했다.

공모전은 경남정보대가 지역사회 개선과 발전을 위한 아이디어를 제안하기 위해 작년부터 시행하고 있다.

제2회 UCC 공모전은 ‘설렘이 가득한 사상, 우리 동네 골목골목’이라는 주제로 진행돼 경남정보대 본교가 있는 사상구를 배경으로 한 작품이 출품됐다.

총 5팀의 수상자에게는 경남정보대학교 총장상, 사상구청장상과 소정의 상금이 지급된다.

경남정보대 임준우 사업단장은 “대학생의 창의적이고 참신한 아이디어를 지역사회와 공유하는 의미 있는 시간이었다”며 “대학이 지역사회와 함께 할 수 있는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

행사는 경남정보대학교 주관, 교육부와 한국연구재단 주최로 2021 전문대학 혁신지원사업으로 진행됐다.

