경남 합천군은 새해 1일 취임한 제35대 이선기 합천 부군수 주재로 지난 17일부터 19일까지 3일간 군정 주요 업무 보고회를 통해 군정 전반에 대해 점검을 했다고 20일 밝혔다.

이번 보고회는 22개 부서의 각 부서장과 담당 계장이 참석해 주요 현안 사항을 보고하고 이선기 부군수가 주재해 주요 사업에 대한 심도 있는 토론과 예상되는 문제점 등에 대해 개선방안을 마련하는 내용으로 진행됐다.

이선기 부군수는 “행복한 군민 희망찬 합천을 완성하기 위해 2022년에도 해야 할 일들이 많은 것 같다. 민선 7기의 성과를 정착시키고 다가올 변화와 혁신을 주도하기 위해 맡은 바 임무에 최선을 다해달라”며 각 부서에 당부의 말을 전했다.

