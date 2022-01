정읍시 ‘대한민국 수산대전 행사’ 올해도 선정

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍 샘고을시장이 해양수산부가 주관하는 대한민국 수산대전 ‘전통시장 부스 행사’에 지난해에 이어 올해도 선정됐다.

20일 시에 따르면 ‘전통시장 부스 행사’는 코로나19 장기화로 침체한 수산업계를 지원하고 위축된 소비심리 회복에 도움을 줌으로써 전통시장에 활기를 불어넣기 위한 사업이다.

샘고을시장 내 국내산 수산물을 판매하는 41개 점포에서 물품구매 시 구매금액에 따라 온누리상품권을 차등 지급하는 페이백 행사다.

샘고을시장 상인회(상인회장 이흥구)가 해양수산부와 전국상인연합회에 적극적으로 건의해 행사를 유치하고 5000만원의 예산을 확보했다.

이번 행사는 오는 24일부터 30일까지 진행된다.

1만7000원 이상 구매 시 5000원권, 3만4000원 이상 구매 시 1만원권, 5만1000원 이상 구매 시 1만5000원권, 6만8000원 이상 구매 시 2만원권의 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다.

행사 대상의 수산물 점포 확인은 샘고을시장 상인회 사무실에서 확인할 수 있으며, 해당 점포에는 참여 대상임을 알 수 있게 관련 홍보물을 비치할 계획이다.

상품권 환급은 당일 물품구매 영수증(신용카드 전표, 현금영수증)을 가지고 샘고을시장 내 고객 쉼터로 방문하면 된다.

1인 최대 2만원까지 환급받을 수 있으며, 당일에 사용한 소액 영수증을 합산할 수 있다.

행사는 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

시는 많은 시민이 전통시장 장보기에 동참할 수 있도록 시내 주요 구간에 행사 홍보 현수막을 게첨하는 등 전통시장 소비 촉진에 만전을 기하고 있다.

또 코로나19 방역 수칙 준수를 위해 시장 곳곳에 손소독제를 비치하고 마스크 착용과 일정거리 두고 줄서기 등을 안내할 계획이다.

시 관계자는 “지난해에 이어 올해도 행사 유치를 위해 노력한 샘고을시장 상인회의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “행사를 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr