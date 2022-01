KPS "'재발·뇌전이' 방지 최초 유방암 신약, 보험약가 신청"

[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 150 등락률 +1.43% 거래량 53,623 전일가 10,500 2022.01.20 14:35 장중(20분지연) 관련기사 케이피에스, ‘마이크로OLED’ 장비 개발 착수… APS와 공급 계약케이피에스, 14억 규모 OLEDoS 디스플레이 장비 공급계약케이피에스, AR·VR용 마이크로OLED 시장 진출… APS와 '맞손' close 의 바이오 자회사 빅씽크테라퓨틱스가 조기 유방암 연장 보조치료제인 너링스정(nerlynx)의 건강보험 적용을 위해 1차 신청서를 건강보험심사평가원에 제출했다고 20일 밝혔다.

케이피에스에 따르면 빅씽크는 전날 너링스정의 국내 품목허가를 기념하고 유방암 신약의 임상적 유용성을 알리기 위해 온라인 기자간담회를 열고 이같이 전했다.

김하용 케이피에스 대표는 "조기 유방암 환자의 재발뿐 아니라 뇌전이 위험을 예방하는 최초이자 유일한 항암제인 만큼 조속히 환자에게 적정 가격으로 공급되기를 바란다"며 "보험급여 이후엔 본격적인 매출 성장도 가능할 것"이라고 강조했다.

너링스정(성분명 네라티닙말레산염)의 국내 건강보험 수가 적용 및 약가 산정은 이르면 올해 연말, 늦어도 내년 중 목표하고 있다. 너링스정은 1일 1회 투여 방식이며 공급가는 180알 1병에 699만원이다.

빅씽크테라퓨틱스는 지난해 10월 너링스정의 국내 승인 직후부터 보험수가 적용을 위한 논의를 식약처와 진행해왔다. 현재 건강보험심사평가원에 1차 신청서를 제출하고 결과를 기다리고 있는 중이다.

너링스정은 HER2 양성 조기 유방암의 뇌전이 예방을 입증한 최초이자 유일한 연장 보조치료제로 2017년 미국 FDA와 2018년 유럽 EMA의 승인을 받았다.

너링스정은 특히 지난해 한국 유방암협회의 진료 권고안 및 미국 국립종합암센터네트워크(NCCN)의 지침(가이드라인)에서 조기 유방암 및 전이성 유방암 치료제로 권고됐다.

이날 간담회에선 박경화 고려대 안암병원 혈액종양내과 교수가 ‘HER2 양성 조기 유방암 최신 치료 및 너링스정 임상적 유용성’에 대해 설명했다.

임상 3상 시험인 ‘ExteNET의 5년 장기 추적 연구 결과 너링스정은 호르몬 수용체 양성 및 HER2 양성 조기 유방암 환자의 재발 위험률을 42% 이상 감소시켰다. 박 교수는 특히 뇌전이 발생 또는 사망 위험을 59% 이상을 감소시켰다는 점을 강조했다.

트라스투주맙 등 수술 후 항체치료요법은 재발을 방지하는 데 효과가 있지만, 뇌전이 위험을 낮추지는 못했다고 했다. 분자량이 큰 항체치료제는 뇌혈관장벽(BBB)을 통과하지 못해 뇌전이 위험을 극복하기 어렵다는 설명이다. 반면 너링스정은 분자량이 작은 경구용 치료제로 뇌혈관장벽을 통과하는 데 유리하다는 설명이다.

너링스정은 비가역적으로 세포 내 타이로신키나아제를 저해하는 pan-HER 저분자타이로신키나아제억제제(TKI)다. 상피 성장인자 수용체(EGFR), HER2, HER4 단백질의 세포 내 타이로신키나아제에 비가역적으로 결합해 암세포의 신호전달 체계를 억제함으로써 종양 세포의 성장 및 증식을 차단하는 기전이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr