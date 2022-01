광주 서구 광천동 보장協, 돌봄이웃에 겨울나기 물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 광천동 지역사회보장협의체(이하 보장협의체)가 지난 19일 관내 사회복지시설 10개소와 돌봄이웃 35세대에게 따뜻한 겨울나기 물품을 전달했다.

20일 서구에 따르면 이번 겨울나기 물품전달은 한파에 취약한 계층 주민이 주로 이용하는 사회복지시설과 돌봄이웃 세대를 지원하기 위해 기아자동차의 후원으로 마련됐다.

보장협의체 위원들은 이들 기관과 주민들에게 온열기와 겨울 내의를 전달하면서 한파를 극복하는 요령을 안내하고 안부도 함께 살폈다.

장치대 보장협의체 위원장은 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 어려운 이웃에 조금이나마 도움이 되고자 이번 나눔을 준비했다”며 “앞으로도 이웃에 대한 관심과 사랑을 실천하는 한 해가 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

정용학 광천동장은 “비록 작은 나눔이지만 어려움을 겪고 있는 분들게 작은 희망의 씨앗이 되길 바란다”며 “소외된 이웃과 동행하는 ‘행복’센터로 거듭날 수 있도록 노력할 것이다”고 말했다.

