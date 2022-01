[아시아경제 지연진 기자] 바다로19호 바다로19호 155900 | 코스피 증권정보 현재가 2,995 전일대비 5 등락률 -0.17% 거래량 9,764 전일가 3,000 2022.01.20 11:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일바다로19호, 주당 28원 분배금 지급 결정바다로19호, 대표이사 변경 close 는 선박투자회사 수입 분배금이 4억5183억원으로, 1주당 29원을 분배한다고 20일 공시했다. 시가분배율은 0.9%다. 분배기준일은 이달 27일, 분배금 지급 예정일은 다음 달 21일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr