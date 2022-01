인천시, 송도에 도심항공교통 실내 테스트실 구축

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시와 항공우주산학융합원은 드론과 도심항공교통(UAM) 등 비행체 개발·검증에 필요한 '도심항공교통 실내 테스트실'을 구축했다고 20일 밝혔다.

송도 항공우주산학융합원 1층에 마련된 이 테스트실은 비행체의 움직임을 측정하는 공간과 운용자를 안전그물망으로 분리해 안전을 확보했으며, 비행체의 개발에 필수적으로 요구되는 시험·분석환경과 측정된 데이터를 무상으로 제공한다.

1초당 700회를 촬영하는 적외선 카메라 8대와 동영상 카메라 1대를 활용해 비행체 동작을 면밀하게 측정하고, 측정 데이터를 거리·각도 등 정량 수치로 산출해 비행체 운동을 정밀하게 분석할 수 있다.

또 분석된 데이터를 토대로 이착륙·선회 등 다양한 움직임을 제어하는 소프트웨어 개발이 가능함에 따라 드론과 도심항공교통 비행체 개발에 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

시는 이 같은 시설이 기업·대학 등에서 자체 연구개발 목적으로 구축된 사례는 있지만, 지방자치단체에서 예산을 지원해 무상으로 활용할 수 있도록 설치한 것은 국내 첫 사례라고 밝혔다.

도심항공교통 실증 플랫폼을 구축 중인 시는 지난해 도심항공교통 3D 가상 디지털트윈 플랫폼을 완성했으며, 올해는 통신 전파·기상 환경 등 실증 인프라 조성에 속도를 내고 '글로벌 도시 간 협력 네트워크(GURS)를 구축하는 데 주력할 방침이다.

