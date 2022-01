강진군, 부서별 1억 원 이상 사업 추진계획 보고회 개최

지역경제 활성화 도화선으로 신속 집행 적극 추진

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군이 지난 18일 신속 집행을 선제적으로 대비하고 체계적으로 추진하기 위해 ‘2022년 부서별 1억원 이상 사업 추진계획 보고회’를 개최했다.

20일 군에 따르면 이번 회의는 전체 실·과·소장이 참석한 가운데 각종 사업의 세부적인 추진계획을 보고하고 효율적으로 예산을 집행할 수 있도록 다양한 의견을 깊이 있게 논의했다.

특히 군정에 필요한 예산이 적기에 투입될 수 있도록 부서장의 관심 중요성과 전 직원의 적극적인 협력을 강조했다.

군은 코로나19 장기화로 침체한 경제 활성화를 위해 정부의 신속 집행 적극 실행 방침에 맞춰 매월 ‘신속 집행 추진상황 점검 보고회’를 개최하고 사업별로 세부 집행상황 점검, 애로사항을 청취, 집행이 더딘 사업에 대해서는 실질적인 방안을 찾는 등 적극적으로 신속 집행을 관리해 나갈 계획이다.

유미자 부군수는 “모든 사업을 신속하게 추진하는 것도 중요하지만 특히 군민 생활에 밀접한 사업 중심으로 적극적인 재정집행을 추진하는 것이 중요하다”며 “지역경제 활성화를 위한 도화선이 될 수 있도록 전 직원이 최선을 다해주기를 바란다”고 말했다.

한편 강진군은 행정안전부 주관으로 전국 243개 지방자치단체를 평가하는 ‘상반기 신속 집행 평가’에서 3년 연속 군 단위 ‘최우수 기관’으로 선정된 바 있다.

