SK스토아, SKT 구독 플랫폼 'T 우주' 입점

'우주패스 all'로 SK스토아 구독시

매달 TV 쇼핑 20% 할인쿠폰 2장

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 홈쇼핑사 중 처음으로 SK텔레콤 구독 플랫폼 'T우주'와 제휴를 맺고 '우주패스 올(all)'에 입점한다고 20일 밝혔다.

'T우주'의 구독 패키지 상품인 '우주패스 all'은 아마존 해외 직구 무료배송 및 1만원 할인쿠폰, 11번가 3000포인트, 구글 클라우드 100GB를 기본 혜택으로 제공하고 제휴사 1곳을 선택해 추가 혜택을 누릴 수 있도록 한 구독 상품이다.

SK스토아는 21일부터 '우주패스 all'에 입점한다. '우주패스 all' 가입자는 추가 제휴처로 SK스토아를 선택하고 매달 TV 쇼핑 20% 할인 쿠폰(2장)을 받을 수 있다. 해당 할인 쿠폰은 SK스토아의 온라인몰과 앱(애플리케이션), SK스토아ON(TV리모컨 주문)에서 사용할 수 있다.

SK스토아는 우주패스 구독자들의 쇼핑 편의를 높이고 다양한 TV쇼핑 혜택을 누릴 수 있도록 'T우주 기획전'도 상시 운영한다는 방침이다. 해당 기획전에서는 TV홈쇼핑 상품부터 인기 브랜드 상품 1000여개를 만날 수 있으며 SK스토아 선택 고객이라면 패션·식품 자체 브랜드 상품도 더욱 저렴하게 살 수 있다.

'우주패스 all'에 처음 가입하는 구독자는 첫 달 구독료 1000원 프로모션을 누릴 수 있고, SK스토아에 신규로 가입할 경우 추가 할인 혜택 및 적립도 받을 수 있다.

김판수 SK스토아 커머스1그룹장은 "홈쇼핑사 최초로 SK텔레콤 구독 플랫폼 'T우주'에 성공적으로 안착하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 고객 접점을 끊임없이 확대해 나가겠다"고 말했다.

