조달청, 신규 혁신제품 43개 지정·인증서 수여

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 신규 혁신제품 43개를 지정해 인증서를 수여했다.

20일 조달청은 서울지방조달청에서 신규 혁신제품의 지정 인증서 수여식을 가졌다고 밝혔다.

이날 인증서를 받은 혁심제품은 지난해 ‘제2차 조달정책심의회’에서 지정된 제품들로 추천위원이 추천한 제품과 조달기업이 제한한 제품, 공공기관 제안 과제해결 제품 등이 포함됐다.

특히 이중에는 환경 분야 공공문제 해결 수요를 기획해 구체화하는 공공수요 숙성지원(인큐베이팅) 제도의 첫 결과물로 ‘노면 블록형 경량 태양광 발전모듈’과 ‘저영향개발(LID) 생태 보행로 시스템’이 혁신제품 목록에 이름을 올렸다.

이외에도 혁신제품에는 인공지능 스마트 청진기, 코로나19 선별진료소 검체 앰플 보관장치, 인공지능 기반의 미아-치매노인 찾기 서비스 등 공공서비스로 국민 삶의 질을 높이는 제품이 다수 포함됐다.

조달청은 지정된 혁신제품을 혁신장터에 등록, 3년간 공공기관과 수의계약을 체결할 수 있게 한다.

또 조달청의 혁신제품 시범구매 사업에 참여할 수 있는 기회도 제공한다.

김정우 조달청장은 “조달청은 올해도 혁신제품을 적극 발굴해 지원하는 데 기관 역량을 다하겠다”고 말했다.

