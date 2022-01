CJ푸드빌 뚜레쥬르 “플라스틱 빵 칼 줄이기 함께 실천해요”

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 플라스틱 줄이기를 위한 작은 실천을 시작한다고 20일 밝혔다.

뚜레쥬르는 이달부터 케이크류 구매 시 동봉하는 플라스틱 칼을 요청 고객에 한해 제공한다. 그동안 고객의 필요와 관계없이 플라스틱 칼을 함께 포장했으나, 일회용품과 플라스틱 절감을 위해 방침을 변경했다. 현재 전 직영점·60여개 가맹점에서 즉시 시행 중이며, 적용 매장을 적극 늘릴 계획이다. 해외에서도 미국 뚜레쥬르 일부 매장에서 2018년부터 플라스틱 칼을 포함한 1회용 식기를 필요 고객에게만 제공하고 있으며, 올해 다른 지역 및 국가로 확대할 예정이다.

최근 이상 기후 변화로 인한 환경 보호 의식이 크게 높아지면서 소비자가 생활 속에서 친환경 소비를 직접 실천하는 움직임이 커지고 있다. 음식 포장으로 발생하는 불필요한 쓰레기를 줄이자는 취지로 시작된 ‘용기 내 캠페인’, 쓰레기 없이 살아보는 ‘제로 웨이스트 챌린지’, 건강을 위해 산책이나 운동을 하며 친환경을 실천하는 ‘비치코밍’, ‘플로깅’ 등이다. 특히 이런 활동들이 ‘미닝아웃’을 주요 가치로 여기는 MZ세대 사이에서 ‘힙(HIP)’함으로 여겨지면서 더욱 빠른 속도로 확대되고 있다.

플라스틱 빵 칼 역시 지난해 일반 소비자들의 주도로 SNS상에서 ‘롤케이크 빵 칼 아웃(OUT)’ 캠페인이 시작되면서 많은 관심을 모았다. 전국 각지에서 소비자들이 2주간 약 300개의 빵 칼을 모아 화제가 되기도 했다.

뚜레쥬르는 친환경적 변화를 일으키려는 의식 있는 소비자들의 활동에 주목하고, 브랜드로서 실행할 수 있는 의미 있는 활동을 적극 발굴해 확대할 계획이다.

CJ푸드빌 관계자는 “친환경은 더 이상 지속 가능성이 아닌 생존을 위해 필수적이라는 것에 공감하고, 기업의 역할과 실천 방안에 대해 진정성 있게 고민하고 변화해 나갈 것”이라고 말했다.

