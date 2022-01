충남, 축사 화재 이달만 8건…“난방기 사용 주의요망”

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 이달 충남 관내 축사에서 8건의 화재가 연달아 발생한 것으로 집계된다. 대부분 겨울철 난방기 사용 중 전기적 요인에 따른 화재로, 난방기 사용 시 주의가 필요하다고 소방당국은 당부한다.

20일 충남 소방본부에 따르면 지난 18일 현재 충남에선 돈사에서 6건, 계사에서 2건의 화재가 발생했다.

화재는 일자별로 2일 청양군 대치면 돈사, 7일 보령시 청소면 돈사 및 홍성·예산군 양계장, 10일 당진시 고대면 및 청양군 비봉면 돈사, 12일 당진시 순성면 돈사, 13일 공주시 탄천면 돈사에서 연이어 발생한 것으로 파악된다.

충남 소방본부는 이들 화재가 겨울철 한파로 난방용 전기용품 사용시간이 늘면서 과열과 전기적 요인으로 발생한 것으로 분석한다.

실제 최근 5년간 충남에서 발생한 축사(돈사·우사·계사) 화재는 총 335건으로 연평균 67건이 발생했고 화재 원인을 분석했을 때 전기적 요인 45%, 부주의 18%, 기계적 요인 15% 등의 순을 보였다.

이에 충남 소방본부는 겨울철 축사 화재 예방을 위해 각 축사가 전열기구의 과열을 막고 낡은 콘센트와 플러그를 즉시 새것으로 교체할 것을 당부한다.

또 축사 안팎 전선 피복 상태와 누전차단기 작동 여부를 수시로 점검, 전기설비 주변 먼지 또는 거미줄도 주기적으로 제거해야 한다고 강조한다.

충남 소방본부 오긍환 119종합상황실 상황분석팀장은 “겨울철 축사 화재를 막기 위해선 축사 관계자가 수시로 축사 내·외부를 살피고 화재예방에 관심을 갖는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

