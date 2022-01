[아시아경제 지연진 기자] 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 2,905 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,145 2022.01.20 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일비케이탑스 "상장폐지설…사실무근"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 종전 최대주주인 와이퀸텟 외 1인이 보유주식 근질권 시행에 따라 정상용으로 최대주주가 변경됐다고 20일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr