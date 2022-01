'강원권 국립묘지(호국원) 조성' 추진‥ 2028년 완공

2만기 규모 봉안시설·현충탑·현충관·관리동·부대시설

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 보훈처와 협력해 강원지역에 거주하는 국가유공자의 근거리 안장 지원에 나선다.

도는 오는 2028년까지 추진할 이 같은 계획의 "'강원권 국립묘지(호국원) 조성사업'을 위한 양해각서(MOU)를 오는 20일 체결할 예정"이라고 19일 밝혔다.

도에 따르면, 보훈처는 강원권 국립묘지 입지선정 타당성과 기본구상 연구용역을 시작으로 오는 2028년까지 2만기 규모로 봉안시설·현충탑·현충관·관리동 등 부대시설을 갖춘 국립묘지 조성 계획을 세웠다.

지난해 11월 횡성·영월·양구군으로부터 강원권 국립묘지 유치제안서를 접수받았으며, 올 7월까지 입지선정 타당성 연구용역을 완료하고 부지 적격성 평가를 거쳐 10월에 조성 부지를 선정할 예정이다.

오는 2025년까지 설계와 인·허가 용역을 마무리하고 2026년에 착공, 2028년 하반기에 개원한다는 양해각서를 도와 6·25 참전유공자회 강원도지부장, 강원도 재향군인회장 등이 참석한 가운데 체결한다.

보훈처는 지역경제 활성화 기여와 주민 의견 수렴 등을, 강원도는 인·허가 행정지원 협조, 도로·하천 등 기반시설 구축과 민원 대응을 맡는다.

김진승 강원도 보훈단체협의회장(대한민국 상이군경회 강원도지부장)은 "강원지역 1만 8000명의 참전 용사들은 삶의 터전에 안장되기를 간절히 원해왔다"면서 "유가족들도 가까이에서 모실 수 있기를 희망했기에 호국원이 강원도에 조성돼 너무 기쁘다"고 전했다.

최문순 지사는 "호국원 설립 지원과 함께 국가유공자 장례의전사업 등 국가를 위해 헌신하신 분들의 생애 마지막까지 예우를 다하겠다"며 "호국영웅 분들의 희생으로 지킨 강원도가 평화와 번영의 땅으로 꽃 피울 수 있는 밑거름이 되겠다"고 말했다.

한편, 강원권에 거주 중인 국립묘지 안장 대상자는 1만 8000명(전체의 4.6%)이며, 강원도와 인접한 국립 이천 호국원 등 타 지역 국립묘지를 이용하거나, 개인 묘지 안장으로 장지를 선택해야만 했다.

지난 10년 간 강원도 내 안장 대상 사망자 중 타 지역 국립묘지에 안장된 비율은 57%다.

