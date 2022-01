CJ ENM, 할리우드 스튜디오 '엔데버 콘텐트' 인수 완료

최종 9300억원에 인수… "전 세계에 독자적 콘텐츠 유통"

[아시아경제 구은모 기자] CJ ENM이 할리우드 대형 스튜디오 엔데버 콘텐트의 인수 절차를 마무리했다.

CJ ENM은 엔데버 콘텐트의 경영권을 포함한 지분 약 80%를 최종 7억8538만달러(약 9300억원)에 인수했다고 19일 밝혔다.

남은 지분은 안정적인 사업 운영과 협력관계 구축을 위해 기존 대주주인 엔데버 그룹 홀딩스가 보유하고, 크리스 라이스와 그레이엄 테일러 공동대표 등 주요 경영진 등 핵심 인력은 그대로 유지하기로 했다.

'라라랜드' 제작에 참여한 것으로 유명한 엔데버 콘텐트는 유럽·남미 등 세계 19개국에 거점을 둔 스튜디오로, 내년까지 40편 이상의 영화·드라마 제작을 목표로 하고 있다.

CJ ENM은 엔데버 콘텐트 인수를 통해 동서양을 포괄하는 포트폴리오, 세계적 크리에이터 풀, 강력한 해외 유통 네트워크를 단번에 흡수하게 됐다고 설명했다.

강호성 CJ ENM 대표는 "엔데버 콘텐트의 합류가 글로벌 성장의 핵심 동력으로 작용할 것"이라며 "엔데버 콘텐트를 거점 삼아 세계를 타깃으로 독자적 콘텐츠를 제작·유통할 계획"이라고 말했다.

