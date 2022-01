롯데쇼핑, '영 케어러' 위해 3000만원 기부

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑은 19일 '영 케어러' 지원을 위한 '리조이스 온(溫)' 기부금 3000만원을 희망친구 기아대책에 전달했다고 밝혔다.

'리조이스 온 캠페인'은 학업과 생계를 동시에 책임져야 하는 영 케어러를 지원하기 위해 롯데온에서 지난해 12월 한 달간 진행했던 고객 참여형 모금 행사다.

이번 캠페인은 고객 한 명이 클릭할 때마다 롯데쇼핑이 천원씩 기부하는 형태였으며, 약 3만명이 참여해 3000만원의 기부금을 모았다. 기부금은 영 케어러들의 자기계발지원금과 상담지원금으로 사용될 예정이다.

김학수 롯데쇼핑 CSR팀장은 "하루 평균 1000여명의 고객이 펀딩에 참여할 정도로 반응이 좋았다"며 "앞으로 영 케어러를 비롯해 우리 사회에서 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 적극적으로 지원해 나갈 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr