MS, 블리자드 인수 소식에 경쟁사 '소니' 주가 급락

미국 마이크로소프트(MS)가 액티비전 블리자드(이하 블리자드)를 인수한다는 소식이 알려지면서 게임 업계 라이벌인 일본 소니그룹 주가가 2008년 세계 금융위기 이후 최대폭으로 떨어졌다.

19일 블룸버그통신은 소니그룹 주가가 도쿄증시에서 12.79% 떨어진 1만2410엔에 마감했다며 이는 2008년 10월 이후 가장 큰 하락폭이라고 전했다.

앞서 MS는 블리자드를 687억달러(약 81조9000억원)에 인수한다고 18일(현지시간) 발표했다. '콜 오브 듀티', '캔디 크러시', '월드 오브 워크래프트' 등의 인기 게임을 개발한 블리자드는 전 세계에 4억명에 육박하는 이용자를 보유 중이다.

사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "게임은 오늘날 모든 플랫폼에 걸쳐 가장 역동적이고 신나는 엔터테인먼트 분야로서 메타버스 플랫폼 개발에서 핵심 역할을 할 것"이라며 기대감을 나타냈다.

그동안 소니의 게임기 플레이스테이션은 MS의 X박스에 우위를 지켜왔다. 하지만 MS의 블리자드 인수로 압박이 커질 것이란 분석이 나온다.

일본 주식을 분석하는 에이시메트릭 어드바이저스의 아미르 안바르자데는 플레이스테이션의 최고 인기 타이틀 중 하나인 콜 오브 듀티가 MS의 구독형 게임 서비스인 게임패스에서만 독점 제공될 가능성이 크다며 "소니의 어려움은 더 심해질 것"이라고 말했다.

한편 일본의 대표 기업 중 하나인 도요타자동차도 이날 4.97% 떨어진 2303엔에 거래를 마쳤다. 이날 주가 급락은 도요타가 생산량 목표를 달성할 수 없을 것이라고 경고했기 때문으로 보인다.

도요타는 반도체를 포함한 공급망 문제로 2021회계연도(2021년 4월~2022년 3월)의 글로벌 생산량이 900만대를 밑돌 것으로 전망했다. 또 2월 생산량이 15만대 줄어들 것이라고 밝혔다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr