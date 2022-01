[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 봄철 산불조심기간 동안 산불예방과 초동진화를 위한 산불전문예방진화대를 운영한다고 19일 밝혔다.

오는 2월 3일부터 5월 15일까지 4개월여간 운영되는 산불전문예방진화대는 산불취약지에서 ▲계도·홍보·감시 등 산불예방활동 ▲산불진화·뒷불감시 및 진화장비 유지관리 ▲산림보호, 산지정화 등 각종 산림사업 보조 업무를 수행한다.

동구는 산불전문예방진화대원 14명을 모집하고 봄철 산불 조심기간 동안 관내 산불 취약지에 배치해 불법소각으로 인한 산불 발생을 감시하며 유사시 초동 진화에 투입한다.

동구 관계자는 "지난해 체계적인 산불방지 종합대책을 추진한 결과 초기대처를 통해 산불확산을 막는 등 큰 성과를 거둘 수 있었다"면서 "앞으로도 산불 사전예방과 초기진화 대응체계를 구축해 산불피해를 최소화하겠다"고 말했다.

