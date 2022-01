中 전기차 등록세 면제 혜택 연장키로

[아시아경제 박병희 기자] 중국 정부가 올해로 끝날 예정이던 전기차 등록세 면제 혜택을 연장하기로 했다.

19일 상하이증권보에 따르면 중국 정부는 전날 샤오야칭 공업정보화부 부장 주재로 신에너지차 산업 발전에 관한 관계 부처 회의를 열고 조속히 등록세 면제 혜택 연장 등 신에너지차 지원 정책을 마련해 집행하기로 했다.

실제 정책을 마련하는 과정에서 전기차 구매 보조금도 함께 연장될지 주목된다.

신에너지차 지원 정책의 양대 축인 등록세 면제와 보조금 지급은 2020년 종료될 계획이었지만 코로나19 대유행에 따른 경제 충격을 극복하기 위해 2년 연장된 바 있다.

중국 경기가 빠르게 둔화하는 속에서도 중국의 전기차 수요는 빠르게 늘고 있다.

중국승용차연석회의(CPCA) 통계에 따르면 지난해 팔린 전체 승용차 중 신에너지차는 298만9000대로 2020년보다 169.1% 급증했다. 지난해 중국에서 기존 내연기관차 판매대수는 102만대 줄었지만 신에너지차 판매대수는 전년보다 186만대 증가했다.

월스트리트저널(WSJ) 18일자 보도에 따르면 중국의 지난해 전기차 판매대수는 CPCA의 통계보다 많은 320만대를 기록했다. 압도적인 세계 1위 기록으로 독일(68만), 미국(66만), 영국(31만), 프랑스(31만), 노르웨이(15만), 이탈리아(14만), 스웨덴(14만), 네덜란드(9만), 한국(9만)이 뒤를 이었다.

중국 정부가 전기차 소비 진작 도모에 나선 것은 경제 성장의 가장 중요한 동력 중 하나인 소비가 살아나지 않고 있기 때문이다.

소비, 투자, 수출 중 소비는 중국 국내총생산(GDP) 기여율이 가장 높다. 중국 국가통계국은 최근 2021년 경제 통계를 발표하면서 지난해 소비의 GDP 기여율이 65.4%에 달했다고 밝혔다.

