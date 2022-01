남원시-전북콘진원, 스마트관광 활성화 ‘맞손’

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시와 (재)전라북도콘텐츠융합진흥원(원장 최용석)이 스마트관광 활성화를 위해 손을 맞잡았다.

남원시는 19일 전라북도콘텐츠융합진흥원(이하 전북콘진원)과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

시는 전 세계적인 화두로 떠오른 스마트 IT 기술을 남원의 무궁무진한 관광생태계에 결합해 더욱 효과적이고 효율적인 첨단관광의 길을 제시하기 위해 이번 사업을 추진한다.

주요 협약사항은 ▲남원시 스마트관광도시 조성사업 유치협력 ▲남원 스마트관광 활성화를 위한 사업 발굴 ▲관광벤처기업 및 청년창업 활성화에 관한 사항 등이다.

스마트관광도시 조성사업은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 공모사업으로 관광요소와 기술요소의 융·복합을 통해 관광객에게 차별화된 경험과 편의·서비스를 제공한다.

또 스마트관광 생태계 구현을 통한 지역 관광 활성화를 도모하는 사업으로 국비 35억이 지원되는 사업이다.

시는 스마트관광도시 관광명소형 1차 후보도시로 선정됐으며 이를 통해 참여기업을 모집해 컨소시엄을 구성하는 등 다음 공모 준비에도 박차를 가하고 있다.

