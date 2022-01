[아시아경제 황윤주 기자] SK㈜ 머티리얼즈가 전사적 차원으로 SK그룹에서 진행하는 ‘생명 나눔-온(溫)택트’ 헌혈 캠페인에 동참한다.

SK그룹 ‘생명 나눔-온(溫)택트’ 헌혈 캠페인은 코로나19 장기화에 따른 혈액 부족사태 해결에 힘을 보태기 위해 관계사 구성원, 협력사, 사회적 기업, 일반 시민들까지 참여하는 대규모 헌혈 캠페인이다. 캠페인 일환으로 헌혈 인당 5만원의 기부금이 SK그룹에서 조성되어 취약계층 혈액암 아이들의 치료비로 전달될 예정이다.

한편, SK머티리얼즈는 영주시 지역사회보장협의체와 손잡고 오는 19일과 20일 영주1동 행정복지센터 및 SK머티리얼즈 본사에 각각 헌혈버스를 투입해 공동으로 단체 헌혈을 추진한다.

