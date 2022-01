안민석 “김건희, 권력욕 강하고 정치에 관심 많은 이미지..최순실 아류 느낌”

[아시아경제 구채은 기자] 안민석 더불어민주당 의원이 19일 윤석열 국민의힘 대선 후보 김건희씨의 녹취록과 관련해 “무속인들을 가까이 둔다는 점에서 최순실을 아래로 보는 느낌이었다”고 했다.

민주당 선거대책위원회 총괄특보단장인 안 의원은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “최순실씨가 말하는 습관이 사실과 거짓을 섞어서 이야기한다. 그러면서 사람을 홀린다. 그다음에 돈과 권력이면 뭐든지 다 해결된다는 그런 그릇된 생각을 가지고 있지 않나, 그런 면에서 두 사람이 똑같다”고 했다.

그는 김씨의 통화 녹취록 방송과 관련, “세 가지 느낌이 있었다. 첫째는 김씨가 만만한 분이 아니구나. 지난 12월 대국민 사과를 했던 그 김씨와 녹취록에 나타난 김씨는 너무나 다른 사람이었다. 권력욕이 굉장히 강한, 정치에도 굉장히 관심이 많고 그런 이미지셨다. 최순실의 아류를 보는 느낌”이라고 지적했다.

국민의힘이 네트워크 본부를 해산한 데 대해선 “건진법사라는 분이 소속돼 있다고 의심을 받는 네트워크 본부를 윤 후보가 즉각적으로 신속하게 해산한 것을 보고 더 궁금해졌다”며 “당당하고 문제가 없다고 하면 그낭 그대로 가야 하는 것”이라고 말했다.

이재명 대선 후보의 욕설 녹취록이 추가로 공개된 것에 대해선 “이미 나왔던 것이고 10년 전 일이고, 사과했다”고 답했다. 이재명 후보의 욕설 녹취록 역시 공중파에서 방송돼야 한다는 국민의힘 주장에 대해 안 의원은 “김씨의 7시간 녹취파일은 법원이 대부분 허용했고 이재명 형수 욕설은 전체 원본 파일만 (편집하지 않고) 공개할 수 있다고 법원이(유권해석을 내려), 욕설 부분을 편집해 내보내면 선거법 위반”이라고 강조했다.

