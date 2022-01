[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회 부설 경영경제교육기관인 전경련 국제경영원이 '2022 전경련 시행·금융·건설 최고위과정' 1기 교육생을 모집한다고 19일 밝혔다.

이 과정은 부동산 개발 노하우, 자금 조달, 정부정책 대응 등 관련 업계 최고경영자를 위한 정보 공유와 인적 네트워크 구축을 위해 기획됐다. 주요 내용으로 부동산 시장 전망과 규제, 건축 유형별 시행 기획, 재개발 및 재건축 전략, 개발 트렌드 및 신규기술 접목사례, 자금 조달 기법 그리고 수주노하우 등을 다룰 예정이다.

이 과정은 오는 6월 10일 개강 예정으로 매주 금요일 총 18주간 진행된다. 인적 네트워킹을 위한 연수 프로그램과 골프 모임을 함께 진행한다. 신청과 문의는 전경련 국제경영원 홈페이지를 통해 가능하다.

