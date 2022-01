[아시아경제 이선애 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 5,320 전일대비 40 등락률 +0.76% 거래량 90,380 전일가 5,280 2022.01.19 11:02 장중(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스, 美 CES서 차세대 폴리니크 첫선…"AI 플랫폼 기술 적용"아이엘사이언스, 우미건설과 37억 규모 공급계약 체결아이엘사이언스, 가족친화기업 인증 획득…"복지·워라밸 제도 인정" close 는 대주주 소유 지분 34만주를 우리사주조합에 무상으로 증여하기로 결정했다고 19일 공시했다.

사측은 이번 무상증여로 직원들의 사회적 지위를 향상하고 노사 협력이 증진될 것으로 기대했다. 보호예수기간은 4년, 관련 예상비용은 20억9168만원이다. 의무예탁기간을 채우지 못하고 퇴사하면 이를 회수해 재배정된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr