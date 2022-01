코스피 상승 전환.. 외인과 기관 순매수

[아시아경제 황준호 기자] 19일 오전 코스피가 상승 전환했다. 외인과 기관이 수급이 커지면서 미국발 긴축 속도 가속화와 LG에너지솔루션 사장에 따른 수급 불안을 이겨내는 모습이다.

이날 오전 10시37분 현재 코스피는 전장보다 0.24% 오른 2870.98을 기록하고 있다. 외인과 기관이 329억원, 2038억원 규모 순매수에 나서면서 지수 상승세를 견인하고 있다. 반면 개인은 2399억원 규모 차익실현에 나선 상황이다.

전체 종목 별로는 461개 종목이 상승세다. 장 초반 100여개 종목에서 상승 종목이 늘었다. 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 400 등락률 -0.52% 거래량 4,953,041 전일가 77,000 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔삼성전자, 서울신라호텔 키즈 라운지에 '비스포크 큐브 Air' 체험존 운영 close 의 하락세는 지속되고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 400 등락률 -0.52% 거래량 4,953,041 전일가 77,000 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔삼성전자, 서울신라호텔 키즈 라운지에 '비스포크 큐브 Air' 체험존 운영 close 는 전장보다 0.39% 내린 7만6700원을 기록하고 있다. 같은 반도체 업종인 SK하이닉스는 0.79% 오른 12만7500원에 거래되고 있다. 또 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 12,000 등락률 +1.49% 거래량 23,101 전일가 806,000 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 는 2.36% 오른 82만5000원을 기록하고 있다.

코스닥은 전장보다 0.21% 내린 941.99를 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 106억원, 65억원 규모 순매수에 나선 상황이지만 외인이 131억원을 내다팔면서 지수를 압박하고 있다. 전체 종목 중에서는 593개 종목이 상승세를 나타내고 있다. 시총 1위로 올라선 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 432,600 전일대비 5,700 등락률 -1.30% 거래량 51,343 전일가 438,300 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 은 0.75% 내린 43만5000원을 기록하고 있으며 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 65,800 전일대비 1,200 등락률 +1.86% 거래량 1,033,412 전일가 64,600 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'셀트리온헬스케어 "주가하락 과도…김형기 대표 1만주 장내매수"코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 는 2.32% 오른 6만6100원에 거래되고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr