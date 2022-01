기상청이 19일 오전 9시를 기해 서울 전역에 대설주의보를 발효했다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다. 이날 서울 명동 거리에 눈이 내리고 있다. /문호남 기자 munonam@

