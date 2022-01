르노삼성, 2023년형 XM3 예약 개시…3월 출시

최상위 '인스파이어' 트림 추가…1866만원부터

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 오는 3월 출시 예정인 2023년형 XM3의 사전계약을 실시한다고 19일 밝혔다.

2023년형 XM3엔 최상위 트림인 '인스파이어' 트림이 추가됐고, 풍절음을 줄이기 위해 차음 윈드 쉴드 글라스가 기본적용 되는 등 편의·안전성도 향상됐다.

인스파이어 트림은 최상위 트림인 TCe 260 RE 시그니처에 가죽시트 패키지(통풍시트 및 뒷좌석 열선시트 기본)과 블랙 투톤 루프를 기본사양으로 하며, 전용 내외관 디자인요소가 강화됐다.

LE트림부터 기본 적용되는 차음 윈드 쉴드 글라스는 전면 유리에 차음재를 삽입, 고주파 소음의 투과를 줄여 실내 유입 소음을 줄여준다. 특히 고속주행 시 전면부로 들어오는 윈도 노이즈가 저감돼 차음성을 높인다.

고객 편의 및 안전을 돕는 '어시스트 콜' 기능도 추가됐다. 차량 사고와 같은 긴급 사고 발생시 24시간 운영되는 전담 콜 센터를 통해 긴급구조 신고 및 사고처리를 지원한다. 에어백이 전개되는 차량사고 발생시엔 차량이 자동으로 차량 위치를 콜센터로 전송, 긴급 구조 및 사고 처리 지원을 진행한다.

2023년형 XM3의 예상 가격대는 SE 베이직 1866~1896만원, SE 1876~1906만원, LE 베이직 2047~2077만원, LE 2057~2087만원, RE 베이직 2240~2274만원, RE 2263~2293만원이며, TCe 260은 RE 2420~2450만원, RE 시그니처 2676~2706만원, 인스파이어 2833~2863만원이다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "XM3는 SUV와 세단의 매력을 완벽하게 결합한 스타일링으로 지금까지 없던 새로운 시장을 이끌어 왔다"면서 "이렇게 성공적으로 국내외 시장을 이끌어가도록 응원해 준 고객들에게 보답하기 위해 지속가능한 생산경쟁력 유지로 판매전략을 이어나갈 예정"이라고 밝혔다.

