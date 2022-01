[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 19일 서울 여의도 중앙당사에서 가상자산 개미투자자 안심투자 정책 공약을 발표하고 있다. 윤 후보는 “코인(가상자산) 투자 수익을 5000만원까지 완전 비과세하겠다”고 밝혔다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr