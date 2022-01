두산중공업, 사우디 산업투자공사·아람코와 합작사 설립 협약

[아시아경제 이선애 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 200 등락률 +1.05% 거래량 1,290,886 전일가 19,050 2022.01.19 09:54 장중(20분지연) 관련기사 디지털 사업 키우는 두산重…5G 기반 차세대 분야 협력 위한 협약[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들 close 은 19일 사우디아라비아 산업투자공사와 국영 석유회사 사우디 아람코와 주조/단조 합작회사(TWAIG Casting & Forging) 설립을 위한 주주간 협약을 체결했다고 공시했다.

합작회사는 사우디 동부 라스 알 카이르 지역 킹살만 조선산업단지에 연간생산 6만톤 모의 주조/단조 공장을 건설할 계획이라고 밝혔다.

두산중공업은 향후 공장건설 EPC 계약자 및 10년간 운영자로 참여할 예정이며 EPC 계약은 약 1조원 규모로 예상된다.

