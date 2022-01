문체부, 영세·중소 관광업체 신용융자 확대

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 코로나19로 피해를 입은 영세·중소 관광업체의 빠른 경영 회복을 위해 신용보증부 특별융자를 최대 1300억원으로 확대한다고 19일 밝혔다. 신청한도와 보증심사 등 금융 조건도 대폭 개선된다.

신용보증부 특별융자는 담보력이 취약해 그동안 금융 혜택에서 소외됐던 여행업·호텔업 등 영세한 중소 관광업체를 대상으로 공적 기관(신용보증재단)의 신용보증을 제공해 필요한 자금을 지원하는 제도다.

이번 특별융자는 최초 도입한 2019년 이후로는 최대 규모인 1300억원이 지원된다. 또 지난해 금융 조건과 비교해 신청한도는 기존 1억5000만원에서 2억원으로 상향된다. 2000만원 이내의 소규모 자금은 보증심사를 생략한다. 특히 올해에 한해서는 융자금리 0.5%포인트 인하와 보증 취급수수료 0.2%포인트 인하 등 여러 혜택을 제공한다. 2023년 이후부터 융자금리는 1%, 보증 취급수수료는 0.5%로 인상된다.

특별융자를 받고자 하는 관광업체는 오는 21일부터 지역신용보증재단 영업점(전국 144개)에 신용보증을 신청하고 신용보증서를 발급받아 농협은행 영업점(전국 1138곳)에서 융자를 받으면 된다. 특별융자의 구체적인 내용과 조건은 19일 문체부 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 "관광업계가 조기에 위기를 극복하고 경영을 더욱 활성화할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

