세계인이 바라보는 한국여행, 중국·일본보다 '긍정적'

[아시아경제 최동현 기자] 지난 2년간 코로나19 대유행으로 국제관광이 멈춘 상황에서 세계인들은 한국여행에 대해 어떤 인식을 갖고 있을까.

한국관광공사가 코로나19 종식 이후 국제관광의 조기 회복 가능성을 가늠해보기 위해 지난 3년간(2018년 1월31일~2021년 10월31일) 중화권(중국, 홍콩, 대만) 및 주요 17개 국의 사회관계망서비스(페이스북, 인스타그램, 트위터, 포럼 등)에 나타난 ‘한국여행’에 대한 인식을 분석하고 그 결과를 한국관광데이터랩에 발표했다.

분석 대상 국가들의 소셜·온라인 미디어에 나타난 한국여행 언급량(버즈량)은 총 527만8520건이었다. 포스트에 대해 생성된 공감, 댓글, 공유, 조회수 합계인 인게이지먼트(Engagement)는 총 8687만719건, 한국여행 키워드가 언급된 게시물의 팔로워 수 기반 잠재적 노출량(Potential Impressions)은 407억건으로 추정됐다. 국가별로 보면 일본, 태국, 미국 3개 나라가 한국여행에 대한 총 버즈량의 74%를 차지했으며, 그 뒤로 중국, 인도네시아, 필리핀, 영국, 인도, 터키, 프랑스 순이었다.

한국여행에 관해서는 긍정적인 평가가 두드러졌다. 소셜데이터 감성 분석 결과 긍정 비율(30.4%)이 부정 비율(14.5%)의 약 2배에 이르는 것으로 나타났다. 특히 일본, 중국여행과 비교해 보면 버즈량은 낮지만(일본여행 650만, 중국여행 610만, 한국여행 530만) 긍정비율에서 부정비율을 뺀 소셜 순 추천지수(SNPS)는 15.9로 일본여행(1.9), 중국여행(-7.8)에 비해 월등히 높았다.

소셜 인플루언서의 영향력은 해외에서도 커 방한 프로모션의 주요한 수단임도 확인됐다. 한국여행 관련 포스팅을 한 중화권(중국, 홍콩, 대만) 및 주요 7개국 인플루언서들(각 30명, 총 300명)을 분석해본 결과 전체 소셜데이터 대비 인플루언서의 버즈량 비율은 0.1%였다. 팔로워 수 기반 잠재적 노출량 비율은 1.4%에 불과하지만 공감과 댓글 등 인게이지먼트의 비율은 40.7%로 현격히 높게 나타났다.

정선희 관광공사 관광컨설팅팀장은 “이번 분석은 소셜·온라인 미디어를 통해 13개 언어로 주요 방한시장 흐름을 살펴본 첫 시도"라며 "팬데믹(세계적 대유행) 이후 활발한 인바운드관광 재개 가능성을 엿볼 수 있었으며, 향후에도 의미 있는 조사들을 지속 실시해 그 결과를 한국관광데이터랩으로 제공할 것”이라 밝혔다.

