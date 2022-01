[클릭 e종목] LG화학, LG에너지솔루션 상장은 재평가 기회

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 19일 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 13,000 등락률 -1.84% 거래량 245,949 전일가 707,000 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 플라스틱 재활용, 태우지 않고 찝니다美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 의 목표주가를 97만원으로 하향 조정했다.

먼저 단기 실적 부진과 석유화학 부문에 대한 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 낮췄다. 지난해 4분기 영업이익은 9,860억원으로 전 분기 대비 일회성 충당금을 제외하면 27% 감소할 전망이다. 배터리 사업에서는 차랑용 반도체 부족에 따른 피해가 지속되면서 영업이익률이 4%로 하락할 것으로 예상된다. 특히 아쉬운 건 석유화학이다. 주요 제품 스프레드가 하락한 가운데 정기보수 영향이 더해져 영업이익은 28% 줄어든 것으로 추정된다. 화학 사업은 올해에도 감익이 예상된다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 13,000 등락률 -1.84% 거래량 245,949 전일가 707,000 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 플라스틱 재활용, 태우지 않고 찝니다美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 의 주가는 LG에너지솔루션 상장을 앞두고 변동성이 더욱 커졌다. 다만 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 13,000 등락률 -1.84% 거래량 245,949 전일가 707,000 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 플라스틱 재활용, 태우지 않고 찝니다美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 의 지분가치가 이미 경쟁사 대비 50% 이상 낮게 반영돼 있어 LG엔솔 상장은 불확실성 해소에 따른 재평가 기회로 볼 수 있다. 올해부터 첨단소재 사업의 투자 모멘텀도 본격화될 전망이다.

최고운 한국투자증권 연구원은 "상장 후 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 13,000 등락률 -1.84% 거래량 245,949 전일가 707,000 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 플라스틱 재활용, 태우지 않고 찝니다美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 은 구주매출 2조5000억원은 물론 연간 5조원대 EBITDA를 바탕으로 배터리 소재 투자와 M&A에 집중할 수 있게 된다" 향후 양극재, 분리막을 넘어 첨단소재의 모멘텀은 다각화될 전망"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr