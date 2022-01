화이자 "팍스로비드, 오미크론 변이에도 동일 효과"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 화이자의 코로나19 치료제인 팍스로비드가 신종 변이인 오미크론에도 동일한 효능을 낸다는 실험 결과가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 화이자는 18일(현지시간) 먹는 치료제인 팍스로비드를 대상으로 3가지 실험을 거친 결과 이 같이 확인됐다고 밝혔다. 해당 연구는 의학저널 등에는 공개되지 않았다.

화이자는 팍스로비드의 주성분인 니르마트렐비르를 3가지 개별 연구로 나눠 테스트했다. 첫번째 실험에서는 니르마트렐비르가 오미크론에서도 단백질 분해효소인 프로테아제를 기존과 같은 수준으로 차단하는 것으로 확인됐다. 두 번째 실험에서는 오미크론에 대한 항바이러스활동이 베타, 델타 등 다른 변이에서 관찰된 활성화 정도와 일치했다.

아울러 뉴욕 마운티시나이 아이칸의대 연구진과 함께 수행한 세 번째 연구에서는 오미크론 변이와 다른 변이를 차단하는 데 필요한 니르마트렐비르의 효능을 측정했고, 비슷한 농도인 것으로 나타났다.

미카엘 돌스텐 화이자 최고과학책임자(CSO)는 "이번 연구 결과는 우리의 먹는 코로나19 치료제가 코로나19는 물론 전염력이 매우 높은 오미크론 등 현재의 변이들과 지속되는 싸움에서 중요하고 효과적인 도구가 될 수 있음을 시사한다"고 강조했다. 그간 신종 변이인 오미크론은 일부 항체치료제를 무력화할 수 있다는 우려가 잇따랐었다.

