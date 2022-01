아모레퍼시픽, 실속형 생활용품…인기 제품 한가득

[아시아경제 임혜선 기자] 아모레퍼시픽의 생활용품 세트는 려, 미쟝센, 라보에이치, 해피바스, 일리윤, 메디안 등의 인기 제품을 다양하게 구성해 활용도를 높였다.

살롱10·스킨유 프리미엄 세트는 헤어·바디 대표 제품들로 특별 구성했다. 살롱10 샴푸와 트리트먼트는 저분자 단백질 1만ppm을 함유해 엉킴없이 부드러운 실크 감촉 모발을 완성시켜준다. 스킨유 샤워젤은 스킨케어 성분 24.2%를 함유했다. 퍼프를 사용하지 않은 맨손으로도 실크 히알루론 거품을 생성해 씻을 때부터 피부 장벽을 보호해준다. 손으로 도포 시 피부 마찰이 거의 느껴지지 않아 마치 부드러운 로션을 펴바르는 느낌을 제공한다.

임인년 '검은 호랑이의 해' 를 기념한 특별 한정판 제품도 있다. 탈모 및 두피 샴푸 전문 브랜드 려의 흑운 모근강화·볼륨케어 샴푸와 컨디셔너는 5가지 블랙 식물유래 성분으로 힘없는 모발을 케어한다. 또한 파주 검은콩 샴푸는 단백질 풍부한 검은콩 성분을 함유해 모발 강화는 물론 뿌리 볼륨까지 살려준다. 강력한 식물유래카페인 성분으로 탈모증상 완화에 도움이 된다.

희망 가득 기프트 42호 세트는 바디워시, 샴푸, 치약 등 꼭 필요한 생활용품을 아모레퍼시픽의 베스트셀러 제품으로 다양하게 구성해 만족도를 높였다. 려 자양윤모 탈모증상 전문케어 샴푸, 려 고흥 유자·강화 약쑥 샴푸, 해피바스 에센스 바디워시, 메디안 잇몸과학 치약과 일리윤/해피바스 비누 등 인기 제품을 풍성하게 담았다. 합리적인 가격에 알찬 구성으로 명절 감사의 뜻을 전하기 충분하다.

