송영길, 尹 가덕도 신공항 예타 면제 발언에 "어떡하냐, 이미 통과"

[아시아경제 권서영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 윤석열 국민의힘 대선후보의 가덕도 신공항 예비타당성 조사 면제 발언을 비꼬았다.

16일 송 대표는 자신의 페이스북에 "어제 윤 후보가 부산에서 '화끈하게 가덕도 신공항 예비타당성(예타) 조사를 면제하겠다'고 말했다"고 썼다. 이어 "그런데 어떡하냐. "가덕도 신공항 예타 면제 특별법은 이미 지난해에 국회를 통과했는데 말이다"라며 '윤석열의 1일 1망언', '가덕도 신공항', '부산' 등의 해시태그(#)를 덧붙이기도 했다.

앞서 김두관 더불어민주당 의원도 자신의 페이스북의 유사한 내용의 글을 게시한 바 있다. 김 의원은 "대선 후보에게 시키는 대로 연기나 잘해달라던 국민의힘이 이제는 대본도 제대로 안 되니 정말로 큰일"이라며 "정말 제 얼굴이 다 화끈거린다", "배우의 문제냐, 대본의 문제냐"라고 반문했다.

김 의원은 "가덕도 신공항 법에 이미 예타 면제 조항이 포함되어 있다는 것은 가덕도에 조금의 관심이라도 있다면 금방 알 수 있는 얘기"라며 "문재인 정부가 이미 예타 면제를 할 수 있도록 만들었고 그랬기에 가덕도 신공항을 통해 동남권의 새로운 시대를 만들겠다 말씀드린 것"이라고 썼다. 그는 "윤 후보가 하도 화끈하게 말씀하셔서 제가 잘못 알고 있는 줄 알고 법까지 들춰 보았다"고 지적했다.

김 의원은 가덕도 신공항 건설 및 지원의 제7조 예비 타당성 조사 실시에 관한 특례 조항을 언급하며 "이런 정도면 배우와 대본 모두가 문제니 다시 시나리오 작가 김종인 옹이라도 모셔야 하는 게 아닌가 깊게 돌아보시길 바란다"고 비판했다. 이어 "당 대표께서는 유튜브에서 혼자 '연기 놀이'하지 마시고 후보의 대본이라도 좀 살피시길 바란다"며 글을 마무리했다.

