SK이노, 美 조지아 공대 손잡고 전고체 배터리 시대 앞당긴다

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 3,000 등락률 -1.13% 거래량 551,059 전일가 266,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주[특징주]국제유가 80달러 재돌파…SK이노베이션 7% 강세 [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께 close 이 미국 조지아 공대(Georgia Tech) 이승우 교수진과 차세대 전고체 배터리 시대를 앞당기기 위해 협력하기로 했다고 16일 밝혔다.

전고체 배터리는 현재 배터리에 적용되는 액체 형태 전해질을 고체로 바꾼 배터리를 말한다. 배터리 용량은 늘리면서 무게, 부피, 화재 위험을 현저히 줄일 수 있어 미래 배터리로 각광을 받고 있다. 아직 개발까지 넘어야 할 난제가 많아 ‘꿈의 배터리’로 불리는데, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 3,000 등락률 -1.13% 거래량 551,059 전일가 266,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주[특징주]국제유가 80달러 재돌파…SK이노베이션 7% 강세 [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께 close 과 이 교수 연구진이 전기차 시장의 ‘게임 체인저’가 될 수 있는 전고체 배터리 분야에서 협업 체계를 갖춘 것이다.

이승우 교수는 KAIST와 공동으로 혁신적인 고무 형태 고분자 고체 전해질을 개발해, 세계적인 학술지인 ‘네이처(Nature)’지에 지난 13일 논문이 소개되는 등 해당 분야의 석학이다. 이승우 교수가 개발한 고체 전해질은 기존 고체 전해질의 단점으로 꼽히던 이온전도도를 100배나 향상시키면서, 동시에 고무와 같은 신축성까지 확보했다. 이온전도도는 배터리 내부에서 이온이 얼마나 잘 이동할 수 있는지를 말한다.

기존에는 이온전도도와 안전성을 동시에 확보하는 고체 전해질을 구현하는 것이 난제로 꼽혀왔던 만큼 이승우 교수가 개발한 고체 전해질은 혁신적인 연구 성과로 평가 받는다. 이와 같은 기술을 도입하면 한번 충전으로 현재 500km 가량인 전기자동차 주행거리가 800km까지 가능할 것으로 전망된다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 3,000 등락률 -1.13% 거래량 551,059 전일가 266,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주[특징주]국제유가 80달러 재돌파…SK이노베이션 7% 강세 [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께 close 은 기존에 독자적으로 확보해온 전고체 배터리 기술과 이승우 교수의 연구 성과를 더해 전고체 배터리 개발에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 3,000 등락률 -1.13% 거래량 551,059 전일가 266,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주[특징주]국제유가 80달러 재돌파…SK이노베이션 7% 강세 [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께 close 은 자체 연구는 물론, 적극적인 외부 협력을 통해 전고체 배터리 개발에 힘을 쏟고 있다. 지난해 10월 미국 솔리드파워와 기존 리튬이온 배터리 생산 설비에서 제조할 수 있는 전고체 배터리를 함께 개발하기 시작했다. 2020년부터는 노벨상 수상자로 잘 알려진 미 텍사스 대학 존 굿이너프(John Goodenough) 교수와 협업을 이어오고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr