한국 연설 취소된 대만 장관 "한국인과 관계, 영향 없다"

[아시아경제 김대현 기자] 한국 정부 행사에 연설자로 초청됐다가 행사 직전 취소 통보를 받은 탕펑 대만 행정원 디지털 담당 정무위원(장관급)이 "(이번 일로) 한국 사람들과의 관계는 영향을 받지 않았다"고 밝혔다.

16일 일본 마이니치 신문에 따르면 탕 정무위원은 지난해 말 이뤄진 화상 면담에서 "대만 외교부가 설명을 요구했지만, 납득할만한 답변을 얻을 수 없었다. 하지만 이후 한국 민간단체가 주최하는 온라인 행사에 참가할 기회가 있었고, 한국 방송사의 취재도 있었다"고 말했다.

탕 정무위원은 "회의 당일 아침 (한국 정부 측으로부터) 전자 메일이 왔다"며 "'(대만) 해협에 관한 여러 가지를 고려했다'는 이유였다"고 전했다.

앞서 대통령 직속 기구인 4차산업혁명위원회는 지난달 16일 '보다 나은 미래를 위한 인공지능 그리고 디지털 전환'을 주제로 열린 국제 콘퍼런스에 탕 정무위원을 온라인 연설자로 초청했다가 행사 당일 초청을 취소했다. 대만 외교부는 이와 관련 "주 타이베이 한국 대표처 대리대표를 불러 강력한 불만을 표시했다"고 공개적으로 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 이에 대해 "탕 정무위원의 참석 취소는 제반 상황을 종합적으로 검토해 결정한 것"이라며 "경제, 문화 등에 있어 대만과 비공식적 관계를 통한 실질적 교류를 확대해간다는 기조엔 변함이 없다"고 설명했다.

천재 해커 출신인 탕펑은 35세이던 지난 2016년 디지털 정무위원으로 발탁돼 대만 정부 역대 최연소 장관급 공직자 기록을 세운 유명한 인물이다. 탕 정무위원은 트랜스젠더인 성 소수자여서 대만 사회의 진보성과 개방성을 상징하는 인물이기도 하다.

그는 이달 조 바이든 미국 대통령 주재로 열린 민주주의 정상회의에 차이잉원 총통을 대신해 대만 대표로 참석한 바 있다. 당시 탕 정무위원은 자신의 화상 연설 중 중국 등 국가를 '폐쇄 사회'를 뜻하는 빨간 색으로, 대만을 '개방사회'를 뜻하는 녹색으로 표시해 차별화한 지도를 배경 화면에 띄웠는데 미국 정부가 중국을 자극할 것으로 우려해 그의 연설 영상을 삭제했다.

