인도네시아, '석탄 선박' 37척 출항 허가‥3척은 한국행

[아시아경제 김민영 기자] 1월 석탄 수출을 전면 금지했던 인도네시아 정부가 12일 만에 점진적 재개를 결정하고 선박 37척의 출항을 허가한 가운데 그 중 3척이 한국행 선박인 것으로 나타났다.

관련 업계에 따르면 출항이 허가된 선박은 한국 외에 중국과 일본, 인도, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남, 홍콩, 방글라데시 등으로 향하는 것으로 알려졌다.

이들 선박에 실린 석탄 물량은 모두 572만t으로, 이 가운데 한국행 물량은 중부발전과 남동발전에 공급할 각 8만t, 포스코에 공급할 7만3000t으로 파악됐다.

이들 선박 37척은 막바지 출항 절차를 밟고 있으며, 인도네시아 세관과 항만청은 모든 확인이 완료된 선박부터 출항시킨다는 방침이다.

한국은 인도네시아산 석탄을 월 200만~250만t 가량을 수입하고 있다.

업계는 인도네시아 정부의 '점진적 수출 재개' 방침에도 여전히 불확실성이 가시지 않은 것으로 보고 있다.

앞서 인도네시아 정부는 석탄 생산업자들이 생산량의 25%를 전력공사(PLN)에 공급해야 하는 내수시장 공급의무(DMO) 정책을 어기고, 수출에 집중하면서 20개 발전소의 전력 생산 차질 위기가 발생하자 1월 석탄 수출을 전면 금지했다.

