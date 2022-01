이재명·윤석열 설 전 'TV 토론' 붙는다…안철수·심상정 반발(종합)

민주당 "4자 토론 제안이 들어와도 수용"

안철수·심상정 양측 반발

[아시아경제 장세희 기자]이재명 더불어민주당, 윤석열 국민의힘 대선 후보 측이 설 연휴 이전에 양자 TV토론을 하기로 합의한 가운데, 안철수와 심상정 후보는 거대 양당의 횡포라고 반발했다.

민주당 선대위 방송토론콘텐츠단장인 박주민 의원과 국민의힘 성일종 의원 등은 13일 오후 국회에서 진행한 '3대3 실무협상단' 협상에서 이같이 의견을 모았다고 밝혔다. 이들은 지상파 방송사 합동 초청토론회 형식으로 진행하기로 했다. 주제는 국정 전반 모든 현안이다.

박주민 의원은 양자 토론으로 합의 이유에 대해 "양자가 모여 회의했기에 다른 당 토론까지 이야기하기는 어려웠고 다만 민주당 입장은 4자 토론 제안이 들어와도 수용하겠다"고 말했다.

성일종 의원은 "다자토론의 경우 후보 일정을 봐야 한다"며 "공식 법정토론 3회에 앞서 실시하는 토론인 만큼 여러 일정을 고려해 결정할 것"이라고 밝혔다.

양당 실무협상단은 이날 합의한 양자토론과 관련, 향후 다자토론이 추진되더라도 진행하기로 합의했다.

최근 지지율 상승세를 타고 있는 국민의당 안철수 후보 측은 강하게 반발했다. 홍경희 선대위 대변인은 논평에서 "대선이 60일도 남지 않은 상황에서 국민이 만들어 주신 3자 구도를 양자구도로 바꾸려는 인위적인 정치거래가 이뤄졌다"며 "특별한 사유도 명분도 없는 거대양당의 일방적 횡포"라고 밝혔다.

정의당 심상정 후보 측도 반발했다. 정의당 관계자는 "역대 대선에서 TV 토론은 방송사나 선관위가 주관해 규칙을 만들고 다자토론 방식으로 후보들을 초청해 왔다"며 "양당이 협상을 통해 TV 토론 방식 등을 정하겠다는 것은 부적절하다"고 강조했다.

