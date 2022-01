[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양교육지원청은 지난 11일 교육지원청 대회의실에서 2022학년도 특수교육실무사 배치를 위한 특수교육운영위원회를 개최했다.

특수교육운영위는 경북영양교육지원청 교육지원과장인 박재식 위원장을 비롯해 특수교육 담당 장학사, 일반학교장, 특수교사, 의사, 사회복지사, 학부모 등 8명의 위원으로 구성돼 있다.

이번 운영위는 올해 특수교육대상자를 지원하기 위해 특수교육실무사를 배치하는 데 대해 실무적인 협의를 진행했다.

영양교육장은 “특수교육대상자가 학교생활의 어려움이 없도록 그들을 돕는 실무사를 효율적으로 배치해 달라”고 말했다.

